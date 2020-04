Quattrocento controlli effettuati e 5 multe elevate I controlli della Polizia Municipale a Benevento

Sono quattrocento le persone controllate dagli agenti della polizia municipale di Benevento . Cinque le multe comminate dagli agenti ad altrettante persone che hanno violato le norme contro la diffusione del Covid-19.

I dati relativi alla terza decade del mese di aprile parlano di 2.802 controlli su persone, 33 sanzioni amministrative comminate e 96 esercizi commerciali controllati. Domani, 1° maggio, la Polizia municipale ricorda che tutti gli esercizi commerciali resteranno chiusi, con l’eccezione delle farmacie, parafarmacie, edicole, distributori di carburante e rivendite di tabacchi. Invece, potranno rimanere aperte le attività di ristorazione, fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie, esclusivamente per effettuare la consegna a domicilio, e sempre secondo le modalità stabilite dall'ordinanza n. 39 del 25 aprile 2020.

“Quella odierna – osserva Fioravante Bosco, comandante del Corpo – è stata un’altra giornata all’insegna del forte impegno della Polizia municipale. Colgo l’occasione per ricordare che non è possibile correre per strada a piedi o in bicicletta – conclude Bosco – ma l’attività motoria consente essenzialmente di fare delle passeggiate”.