Da lunedì al Fatebenefratelli riprendono visite ambulatoriali Misure anti Covid-19. l'invito del nosocomio sannita: recarsi in ospedale solo dopo aver prenotato

L’Amministrazione dell’Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento, in ottemperanza alle disposizioni nazionali in materia ed alle ordinanze regionali volte al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica derivante da COVID-19, comunica che a partire da lunedì 4 maggio 2020 le prestazioni specialistiche ambulatoriali saranno effettuate esclusivamente previa prenotazione telefonica, contattando i seguenti numeri: 0824771456 e 0824771475 dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 17.00, il sabato dalle ore 8 alle 13.

Dal Fatebenefratelli invitano l’utenza “a non recarsi in ospedale senza prenotazione e a non anticipare i tempi di prenotazione”.