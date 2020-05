Al San Pio analizzati 80 tamponi: nessun nuovo caso Dalle analisi solo quindici conferme di casi già conteggiati nei giorni scorsi

Nessun nuovo positivo al Covid 19 nella giornata di oggi nel Sannio. Presso l'azienda sanitaria San Pio di Benevento sono stati processati 80 tamponi, dei quali 15 sono risultati positivi. Non si tratta di nuovi casi ma si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata.

Restando sempre alla situazione dell'ospedale Rummo, dove però si trovano ricoverate anche persone residenti fuori provincia, oggi ci sono state due nuove dimissioni dal reparto Covid19. In dettaglio: sono 15 pazienti ricoverati per covid (2 meno di ieri), di cui 13 del Sannio e 2 provenienti da altra provincia. Solo un paziente necessita della terapia intensiva, 5 sono ricoverati in pneumologia e semi intensiva, 6 a malattie infettive, 3 i casi a medicina interna. Per quanto riguarda la situazione dei casi sospetti, anche nel bollettino pomeridiano emergono tredici casi ora al vaglio e in attesa di analisi. Resta fermo per fortuna a 15 i pazienti sanniti deceduti a causa del coronavirus.