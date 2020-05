Polizia municipale, oggi 120 controlli e sei sanzioni Ad aprile quasi 13mila controlli a Benevento per verifiche il rispetto delle misure anti-covid

Sono 120 i controlli effettuati, sei le sanzioni amministrative elevate e 15 le attività commerciali controllate in giornata dal corpo di Polizia municipale di Benevento nell'ambito dell'attività di controllo finalizzata al rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19.

Nel corso della giornata sono state controllate, più volte, la pista ciclopedonale di contrada Pantano, l’area dell’Istituto Agrario di contrada Piano Cappelle e le due zone maggiormente interessate dal passeggio delle persone, ovvero contrada Piano Morra, via Pacevecchia e l’area del ponte Tibaldi.

Dal corpo di Polizia municipale, inoltre, viene comunicato anche il dato complessivo del mese di aprile quando sono stati effettuati 12.562 controlli su persone, 171 sanzioni amministrative comminate e 285 esercizi commerciali controllati.

“Questa mattina il Cimitero comunale è rimasto aperto – viene precisato in una nota - mentre i negozi di fiori hanno dovuto osservare la chiusura come tutti gli altri esercizi commerciali, con l’eccezione delle farmacie, parafarmacie, edicole, distributori di carburante e rivendite di tabacchi. Da questo pomeriggio, dalle ore 16 e fino alle ore 23 potranno rimanere aperte le attività di ristorazione, fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie, esclusivamente per effettuare la consegna a domicilio, e sempre secondo le modalità stabilite nell'ordinanza numero 39 del 25 aprile 2020”.

“E’ stata una giornata serena – commenta Fioravante Bosco, comandante del Corpo – anche per via della chiusura degli esercizi commerciali. Non è mancato comunque il forte impegno della Polizia municipale – conclude Bosco – per far si che vi fosse il pieno rispetto dei diktat nazionali e regionali”.