Mastella sulla fase due. "Ricominciamo ma seguendo le regole" Villa comunale in riapertura dal 6, obbligo di mascherina. Ecco le disposizioni per ricominciare

I contagi sono in calo e, ovviamente seguendo le regole stabilite, si guarda alla fase due. Sulla ripresa è intervenuto anche il sindaco di Benevento Clemente Mastella che in diversi messaggi ha rivolto le sue raccomandazioni ai cittadini.

Il primo cittadino teme l'esodo dal Nord e ha invitato chi rientra in Campania dal settentrione a comunicare il rientro alle Asl e tutti gli altri a collaborare.

“Dopo la riapertura del cimitero toccherà alla villa comunale che riapriremo probabilmente il 6 maggio ma vigerano regole stringenti: non sarà possibile utilizzare i giochi per i bimbi, ingressi contingentati, panchine con un solo utilizzatore per volta”.

Novità anche sul trasporto pubblico: “Per salire sugli autobus sarà necessaria la mascherina e i passeggeri dovranno già essere muniti di biglietti”.

Infine dopo le modifiche all'ordinanza numero 41 del Governatore De Luca emanata ieri sera Mastella ha commentanto: “La curva virale che tende al basso ha determinato la scelta, anche a seguito delle richieste dei ristoratori baristi e dei sindaci, di fare asporto anche ordinando da casa ed andando a prelevarlo. E poi la regione ha modificato anche la misura che riguarda il jogging che può essere fatto senza mascherine. Ma le persone possono andare dai loro cari purché muniti di mascherine , che restano obbligatorie”.