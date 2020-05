Covid19. Un nuovo caso positivo all'ospedale San Pio I dati dell'azienda ospedaliera nel consueto bollettino

Un solo nuovo caso di contagio da Covid19 nel Sannio. E' quanto emerge dagli 80 tamponi processati oggi all'ospedale San Pio.

Trend positivo nella gestione dell'emergenza per il nosocomio cittadino che, attualmente, conta 15 pazienti nel reparto covid19, 13 sanniti e 2 provenienti da fuori provincia. Un solo paziente è ricoverato in terapia intensiva, 5 sono in pneumologia e subintensiva, 6 a malattie infettive, 3 a medicina interna. Fermo a 15 il numero dei pazienti sospetti. Questi i dati comunicati nel consueto bollettino dell'azienda ospedaliera.