Polizia municipale, oltre 250 controlli in città e 7 sanzioni Bosco ricorda i decreti in vigore e precisa: "Non c'è nessun rompete le righe"

Prosegue l'attività del corpo di Polizia municipale per verificare il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19. Anche ieri sono stati oltre 250 i controlli effettuati sulle persone, sette le sanzioni amministrative comminate e dieci le attività commerciali controllate.

Nel corso della giornata sono state controllate, più volte, la pista ciclopedonale di contrada Pantano, l’area dell’Istituto Agrario di contrada Piano Cappelle e le due zone maggiormente interessate dal passeggio delle persone, ovvero contrada Piano Morra, via Pacevecchia e l’area del ponte Tibaldi.

Ed in vista dell'ormai imminente Fase2 la Polizia municipale di Benevento ricorda: “Il presidente della giunta regionale De Luca ha firmato l'Ordinanza numero 42 del 2 maggio 2020 che reca ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, che però entreranno in vigore da domani, lunedì 4 maggio. Per la giornata di oggi, domenica 3 maggio, valgono ancora le norme recate dal Dpcm 10 aprile 2020 e dalle ordinanze regionali numero 37 del 22.04.2020 e numero 39 del 25 aprile 2020. Invece, la premessa delle nuove disposizioni è che da lunedì prossimo vige l'obbligo dell'utilizzo della mascherina fuori di casa, per tutti i cittadini della Campania. Va poi ricordato che nella giornata di oggi, domenica 3 maggio 2020, in ossequio all’ordinanza sindacale protocollo numero 37862 del 22.04.2020, le attività commerciali, ivi incluse le rivendite di generi alimentari, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, fatta eccezione per le farmacie e parafarmacie, per le edicole, le rivendite di tabacchi e i distributori di carburante di turno, osserveranno l’apertura dalle ore 9 alle ore 13. Le attività di ristorazione, fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie, potranno rimanere aperte dalle ore 16 alle ore 23, esclusivamente per effettuare la consegna a domicilio”.

“E’ stata una giornata all’insegna dei controlli a tutto spiano – dichiara Fioravante Bosco, comandante del Corpo – poiché non è stato dato alcun rompete le righe da parte delle autorità. Ne consegue – conclude Bosco – che anche nella giornata di oggi gli uomini della Polizia municipale non risparmieranno gli sforzi per far sì che vi sia il rispetto delle misure di contenimento e di contrasto del contagio Covid-19”.