Scuole chiuse, nuova ordinanza del sindaco Disposta l'ulteriore sospensione di tutte le attività fino al 17 maggio

Nuova ordinanza del sindaco di Benevento, Clemente Mastella per la chiusura delle scuole. In particolare, con il provvedimento approvato ieri, 2 maggio, dal primo cittadino del capoluogo sannita viene ordinata la “sospensione di tutte le attività relative alle scuole, di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private fino al 17 maggio 2020, assicurando la gestione da remoto anche dell'attività amministrativa”.

Un provvedimento attuato in considerazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile che prevede “ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, numero 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, nel quale è prevista tra l'altro la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Viste inoltre l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Campania numero 40 del 30 aprile 2020 inerente le “disposizioni in tema attività degli uffici pubblici e di trasporto pubblico locale; l'ordinanza del Pgrc numero 41 del 1 maggio 2020 inerente: 'Obbligo di utilizzo delle mascherine - Attività motoria- Disposizioni in tema di rientri nel territorio regionale, disposizioni in tema di asporto e consegna a domicilio”.

L'ordinanza inerente la sospensione delle attività scolastiche, pertanto, tiene in considerazione che “le disposizioni del citato Dpcm sono efficaci fino al 17 maggio 2020” nonché la necessità di “ridurre il più possibile i motivi di spostamento delle persone per evitare in ogni modo la diffusione da virus Covid-19”.