I dati del San Pio: 15 ricoveri per Covid, 13 sono sanniti Il report dell'azienda ospedaliera di Benevento per oggi, domenica 3 maggio

Resta stabile il numero dei ricoveri per Covid19 presso l'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Sono 15 i pazienti ancora in ospedale, di cui 13 sanniti e due provenienti da fuori provincia. Di questi solo un paziente proveniente del Sannio è in terapia intensiva, cinque sono ricoverati in pneumologia sub-intensiva, sei nel reparto di malattie infettive e tre a medicina interna. E' quanto emerge dal consueto report comunicato dal nosocomio sannita per oggi, domenica 3 maggio.

Dati che restano dunque invariati rispetto alla giornata di ieri, ma aumenta il numero dei pazienti sospetti. Sono diciannove, infatti, i pazienti che si sospetta possano aver contratto il virus. Di questi quattordici del Sannio e cinque provenienti da altra provincia, nella giornata di ieri invece erano quindici.

Non cambia, dunque, anche il dato complessivo dei pazienti ricoverati nell'ospedale del capoluogo sannita dall'inizio dell'emergenza: dei 78 pazienti accertati positivi al Covid 19, trattati da febbraio presso l'Area Covid dedicata, 58 sono residenti nella provincia di Benevento.