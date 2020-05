Covid-19. Tre nuovi casi nel Sannio Cresce il numero dei positivi. Ottanta tamponi analizzati al San Pio

Tornano ad aumentare le persone positive al coronavirus in provincia di Benevento. Il dato emerge dai tamponi analizzati presso l'Azienda Ospedaliera San Pio. 80 i tamponi processati. Di questi 6 sono i positivi ma solo tre rappresentano nuovi casi di persone contagiate dal covid-19.

Si tratta in tutti e tre i casi di persone residenti nel Sannio.

Si interrompe, dunque, il trend positivo dei giorni scorsi quando solo una persona era risultata contagiata. Presso il Rummo i pazienti provenienti dalla Casa di Cura "Villa Margherita", ricoverati a causa del covid-19 presso l'Area dedicata, sono stati ad oggi 23. Undici di questi sono deceduti. I pazienti positivi al covid-19 deceduti alla data odierna ammontano a n. 22 su complessivi n. 229 ricoverati (sospetti n. 151 e accertati n. 78) dal mese di febbraio presso l'Area Covid dedicata.

Dei 78 pazienti accertati positivi al covid 19, trattati da febbraio presso l'Area Covid dedicata, 58 sono residenti nella provincia di Benevento.

Resta uno il paziente ricoverato in Terapia Intensiva, 5 in Pneumologia – sub Intensiva, 6 in malattie infettive e 3 in Medicina Interna. Nessun paziente è invece nell'area isolamento Covid dedicata nei pressi del pronto soccorso. Sono dunque 15 le persone ricoverate presso il nosocomio sannita. Di queste 13 sono sannite, due residenti in altre province.

Aumentano anche i pazienti sospetti (19), di cui 14 della provincia di Benevento e 5 da altre province. 4 in più rispetto a ieri.