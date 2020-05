"Tamponi o test veloci a chi rientra da altre regioni" Le richieste fatte all'Asl dai sindaci di Telese terme e Limatola

Il sindaco di Limatola, Domenico Parisi, ed il sindaco di Telese Terme, Pasquale Carofano, hanno inoltrato una nota all'indirizzo della Direzione generale dell'Azienda sanitaria locale di Benevento – Dipartimento Prevenzione.

Gli stessi, in particolare, hanno chiesto che tutti i soggetti che rientreranno, nei prossimi giorni, nei territori comunali da altre regioni di Italia o dall'Estero vengano sottoposti, in tempi stretti, a tamponi faringei o, in alternativa, a test rapido anche in assenza di sintomatologia evidente.

Chi farà ritorno, si ricorda, da altre regioni di Italia o dall'Estero dovrà osservare, come da ordinanza regionale e come da ordinanze comunali adottate dai due paesi, l'obbligo, per 14 giorni, del regime di isolamento domiciliare.

I sindaci Parisi e Carofano auspicano che le richieste avanzate possano essere prese in considerazione dalla Direzione Asl.