Autocertificazioni, ecco cosa cambia da domani Polizia municipale precisa le nuove misure in vigore con la fase2: oggi 120 controlli, una multa

Anche oggi giornata di controlli in città nell'ambito dell'attività messa in campo dal comando di Polizia municipale per verificare il rispetto delle misure anti-covid. Sono 120 i controlli sulle persone effettuati in giornara, quando è stata effettuata anche una sanzione amministrazione e sono state controllate dieci attività commerciali. E' il questo il bilancio tracciato dalla Polizia muncipale ricordando che anche oggi, domenica 3 maggio, sono state controllate, più volte, la pista ciclopedonale di contrada Pantano, l’area dell’Istituto Agrario di contrada Piano Cappelle e le due zone maggiormente interessate dal passeggio delle persone, ovvero contrada Piano Morra, via Pacevecchia e l’area del ponte Tibaldi.

Nella giornata di oggi, domenica 3 maggio 2020, in ossequio all’ordinanza sindacale protocollo numero 37862 del 22 aprile 2020, le attività commerciali, incluse le rivendite di generi alimentari, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, fatta eccezione per le farmacie e parafarmacie, per le edicole, le rivendite di tabacchi e i distributori di carburante di turno, hanno osservato l’apertura dalle ore 9 alle ore 13.

Ed in vista della fase2 che partirà domani, 4 maggio, il comando di Polizia municipale ricorda quelle che sono le disposizioni di governo e regione, in particolar modo per quel che riguarda le autocertificazioni: "Da domani scatta la cosiddetta fase due, per gli spostamenti nella circolare inviata oggi dal Viminale ai prefetti sulle prescrizioni in vigore fino al 17 maggio 2020, il testo si limita a segnalare che le circostanze giustificative, in caso di controlli, 'possono essere forniti nelle forme e con le modalità consentite'. Tra quest'ultime rientra anche l’autocertificazione che ha accompagnato gli italiani in queste settimane di lockdown. Per la giustificazione lavorativa invece non sarà più necessaria l'autocertificazione: sarà sufficiente mostrare un tesserino professionale o un documento che attesti la propria condizione lavorativa. Per quanto riguarda invece la visita ai congiunti o ritorno al proprio domicilio è sufficiente barrare “situazione di necessità” e poi scrivere “che si va a visitare un proprio congiunto o che si torna al proprio domicilio. Dunque, non cambia molto rispetto a quello attuale".

Infine, viene ricordato che "su aree pubbliche e aperte al pubblico bisognerà indossare necessariamente la mascherina, così come bisogna continuare a farlo sui mezzi di trasporto pubblico e all’interno degli esercizi commerciali, dove dovranno essere utilizzati anche i guanti monouso e/o gel per mani igienizzante".