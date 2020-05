Mascherine a medici e pediatri, al via la distribuzione Ecco i giorni e gli orari per la consegna dei disposizioni donati dalla Provincia

E' iniziata questa mattina la consegna da parte dell'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Benevento ai Medici di medicina generaleed ai Pediatri di libera scelta impegnati sul territorio provinciale di mascherine ad uso sanitario KN95 (FFP2) e Surgical, donati dalla Provincia di Benevento.

L'ordine, pertanto, comunica che “è stato preparato un Kit composto da 6 KN95, 12 Surgical, la cui distribuzione sta già avvenendo presso la sede dell’ordine al viale Mellusi con il seguente calendario: dalla lettera A alla I oggi, lunedì 4 maggio, dalle 8.30 alle 13; mentre dalla lettera L alla Z domani, martedì 5 maggio, dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 17”.

“È importante il rispetto dei giorni e degli orari indicati – viene evidenziato in una nota dell'ordine dei medici di Benevento - per agevolare le operazioni del personale di segreteria. Sarà inoltre possibile, attraverso delega, il ritiro di uno o più Kit per colleghi appartenenti allo stesso distretto, indicando nome e cognome del delegante. Tale spirito di collaborazione renderà più efficiente lo svolgimento delle operazioni di distribuzione su tutto il territorio provinciale”.