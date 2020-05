Maugeri, i lavoratori in appalto: "Vogliamo fare i test" Operatori pulizia: "Non possiamo vivere con la paura". Cgil: "Avevamo già concordato test"

“Lavoriamo a contatto con malati, persone molto deboli: ci facciano i test, non possiamo vivere con la paura addosso”. E' la richiesta di una Rsa che si occupa di pulizia alla Maugeri di Telese Terme, Maria Luigia D'Agostino, che mette in luce la situazione relativa ai lavoratori “esterni”, quelli appartenenti a ditte e cooperative che lavorano con la struttuura. Pulizie, manutenzione, mensa. Il caso era già stato sollevato nei giorni scorsi: lavoratori che comunque entrano in struttura sanitaria e che, per quanto la situazione sia assolutamente tranquilla (una degente covid deceduta, ma comunque trattata con l'applicazione alla lettera di tutti i protocolli e 0 positivi tra il personale), sono naturalmente preoccupati. “Abbiamo chiesto di essere sottoposti ai test, ma dalla struttura dicono che tocca alle nostre cooperative che però dicono il contrario”.

Intanto negli ultimi giorni una operatrice con temperatura di 37,5 era stata rimandata a casa: non aveva alcun sintomo riconducibile al Covid, ma sarà l'Asl a sottoporla al tampone.

Del caso si è già occupata la Cgil, che con Antonella Rubbo della segretaria provinciale spiega: “Nel tavolo con Asl e Prefettura di venti giorni fa era stato deciso che sarebbero stati tutti sottoposti ai test rapidi, per i lavoratori delle cooperative però così non è stato e ce ne rammarichiamo. Anche perché parliamo di un numero di operatori che credo sia intorno alle 25 unità: non avrebbe costi trascendentali sottoporli ai test rapidi”.