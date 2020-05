Covid19. Dati stabili al San Pio: 15 i pazienti ricoverati Il report dell'azienda ospedaliera di Benevento per oggi, lunedì 4 maggio

Dati stabili presso l'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Resta invariato, infatti, il numero dei pazienti ricoverati per Covid-19 che ad oggi sono 15 di cui tredici sanniti e due provenienti da fuori provincia. E' quanto emerge dal consueto report comunicato dal nosocomio sannita ed aggiornato alle ore 12 di oggi, lunedì 4 maggio.

Dei quindici pazienti ancora in ospedale solo uno è ricoverato in terapia intensiva, cinque sono in pneumologia sub-intensiva, sei sono nel reparto di malattie infettive e tre sono ricoverati nel reparto di medicina interna. Sono venti, invece, i pazienti che si sospetta possano aver contratto il virus di cui quindici provenienti dalla provincia e cinque residenti in altra provincia. Dato in questo caso che aumenta seppur di una sola unità rispetto alla giornata di ieri, quando i pazienti sospetti erano diciannove.

Non cambia, pertanto, anche il numero dei pazienti accertati positivi al Covid19 trattati presso l'azienda ospedaliera San Pio dall'inizio dell'emergenza che complessivamente fino ad oggi sono stati 78 di cui 58 provenienti dalla provincia di Benevento.