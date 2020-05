Come l’emergenza sanitaria sta cambiando la societa` Incontri dell'Università del Sannio in streaming

Quattro appuntamenti con esperti di diversi settori per comprendere come l’emergenza sta cambiando l’economia, le istituzioni e la società. In questo ciclo di incontri virtuali, svolti in diretta streaming, si intende avviare una riflessione sulle ricadute attese (economiche, istituzionali, sociali, tecnologiche, infrastrutturali, etiche) derivanti dall’inedita esperienza che stiamo vivendo e dalla straordinaria portata delle misure messe in atto. Al centro del dibattito, che vedrà coinvolti docenti dei tre Dipartimenti dell’Università degli Studi del Sannio, oltre a tecnici ed esperti rappresentanti delle istituzioni, il tema delle nuove forme dei servizi di giustizia e sanità, della domanda di istituzioni di qualità capaci di gestire il cambiamento che si renderà necessario per una governance più efficace dei servizi essenziali resi al cittadino, la visione delle prospettive dell’economia del Sannio e più in generale delle - già fragili - aree interne del Paese, della necessità di una sempre più urgente trasformazione digitale, dell’adeguamento – ora ancor più urgente - della dotazione infrastrutturale. Infine, come cambia (o dovrebbe cambiare) la ricerca scientifica di base e applicata/clinica nell’ambito delle scienze biologiche. Grandi temi che richiedono, oggi più che mai, riflessioni su quali siano le politiche adottare per il futuro e quali siano gli scenari del dopo. Gli incontri saranno trasmessi in streaming sul canale Facebook UNISANNIO.