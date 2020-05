Fase 2, restano chiusi gli sportelli Gesesa "Finché le condizioni sanitarie nel Paese non ritorneranno a livelli di sicurezza adeguati"

L’avvio della cosiddetta “fase 2” nella gestione della pandemia COVID-19, orientata ad una graduale riapertura delle attività, è comprensibilmente accompagnata da prescrizioni che evitino il riaccendersi di focolai di contagi tra la popolazione, attraverso l’adozione di misure e presidi precauzionali che per un’attività come quella degli sportelli di ricevimento clienti, rende la fruizione del servizio fortemente limitata, esponendo il personale dello sportello fisico ad un rischio elevato ed evitabile.

"Il principio di precauzione obbliga Gesesa - spiegano - ad effettuare esclusivamente ciò che risulti indispensabile per la ripresa delle attività essenziali, mantenendo un atteggiamento di prevenzione e di prudenza su tutte le attività che invece possono essere erogate, anche più efficacemente, in modalità alternative e sicure da un punto di vista della salute pubblica: attraverso i canali messi a disposizione dei clienti, è possibile svolgere ogni operatività e/o richiesta di informazioni, senza alcun impatto sulla continuità e qualità del servizio erogato.

In conseguenza di tali valutazioni, GESESA comunica la propria intenzione di continuare, per il momento e finché le condizioni sanitarie nel Paese non ritorneranno a livelli di sicurezza adeguati, ad offrire ai propri clienti i servizi previsti dall’art.52 della deliberazione ARERA n.655/2015/R/idr, basato su canali che non prevedano occasioni di contatto fisico e rischi di assembramento di persone in spazi chiusi.

Pertanto, tutti gli sportelli fisici ovvero “non digitali” resteranno chiusi fino al superamento della “fase 2” o, se successivo, fino al superamento del rischio specifico connesso alle attività di front-end.

Il nostro Servizio Clienti, che risponde al numero 800 250981, sarà lieto di assisterVi telefonicamente.

Vi ricordiamo inoltre che per gestire le forniture comodamente da casa basta accedere e registrarsi all’Area Clienti on line My GESESA sul sito web gesesa.it, o scaricare l’APP My GESESA. Inoltre è possibile inviare un e-mail a: commerciale@gesesa.it e credito@gesesa.it".