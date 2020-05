Riunione per misure di sicurezza per i dipendenti Comunali Nel corso dell’incontro si è parlato anche del Fondo salario accessorio

Convocata dalla segretaria generale, Maria Carmina Cotugno, su impulso dell’assessora alle Risorse Umane, Carmen Coppola, si è tenuta questa mattina una Conferenza dei dirigenti per l’individuazione e messa in atto delle misure di sicurezza sul lavoro relativamente all’avvio della cosiddetta “Fase 2”.

Nel corso dell’incontro si è discusso dei provvedimenti da adottare sia in relazione ai dispositivi di sicurezza per i dipendenti che in relazione alle misure da attuare per rendere sicuri i luoghi di lavoro, fermo restando il pieno rispetto dell’obbligo di assicurare una larga parte dei servizi attraverso il lavoro agile.

E’ stato deciso che, in linea con le misure adottate dalla Regione Campania per il proprio personale operante in città, si provvederà a sottoporre i dipendenti dell’Ente a test sierologici. In una prima fase saranno sottoposti a test i dipendenti che hanno operato durante la fase emergenziale e successivamente tutti gli altri.

Inoltre, si è convenuto di riconoscere il pagamento dello straordinario ai dipendenti per il lavoro fin qui assicurato e delle altre indennità previste a livello contrattuale con priorità a coloro che hanno operato nella fase emergenziale.

Su iniziativa dell’assessore Carmen Coppola e del dirigente alle Risorse Umane, Alessandro Verdicchio, si è anche discusso dei dati relativi alla costituzione del Fondo salario accessorio e sono stati sollecitati tutti i dirigenti a fornire i dati necessari alla quantificazione in modo da poter poi procedere alla liquidazione delle indennità spettanti al personale.

Nel corso dell’incontro si è, infine, discusso del fabbisogno del personale per l’anno 2020 in modo da calibrarlo adeguatamente rispetto alle esigenze emerse negli ultimi mesi.