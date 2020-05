Ferrante: "Presto test rapidi al pronto soccorso" San Pio, il direttore illustra la Fase2: "Pronti a riattivare ambulatori, ma percorsi separati"

Anche l'azienda ospedaliera San Pio di Benevento è ormai pronta alla fase2. Dalla riattivazione degli ambulatori e dell'area chirurgica all'avvio che nei prossimi giorni dei test rapidi per tutti i pazienti che arriveranno al Pronto soccorso. Ad illustrare le novità che riguardano il nosocomio sannita è il direttore, Mario Ferrante, che anzitutto garantisce: “La fase2 rappresenta una ripresa delle attività ordinaria che erano state ridimensionate. I percorsi continueranno ad essere separati con il padiglione Santa Teresa destinato ai pazienti Covid con 56 posti attivati, mentre il padiglione San Pio sarà destinato all'area chirurgica. Contestualmente abbiamo previsto una rimodulazione degli ambulatori collegati con il Cup, in modo che anche l'attività ambulatoriale di secondo livello venga riattivata”.

Il direttore, però, conferma una “diminuzione del numero di pazienti Covid ricoverati in ospedale”. Ampliato, inoltre, il numero dei tamponi processati quotidianamente presso l'azienda ospedaliera di Benevento: “Siamo passati da 40 a quasi 110/120 tamponi al giorno”, ricorda Ferrante.

Altra novità riguarderà a breve il pronto soccorso: “A giorni ci consegnano i tamponi rapidi Pcr che saranno a disposizione del pronto soccorso affinché all'arrivo di ogni paziente sia possibile prima verificare un'eventuale positività non diagnostica, quindi se si tratta di un paziente asintomatico, in modo tale da decidere se far seguire al paziente il percorso ordinario oppure in caso di positività passerà subito al percorso Covid. Si tratta – spiega Ferrante - di un macchinario di ultima generazione che consente attraverso un prelievo di avere la risposta entro venti minuti in modo tale da poter subito indirizzare i pazienti nei percorsi separati”.