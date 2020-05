Mongillo: "Il Grande Torino: esempio per tutti noi" Il fondatore dell'Aic Campania ricorda la squadra di Valentino Mazzola

Ricorda il grande Torino, nell'anniversario della tragedia, l'avvocato Arturo Mongillo, sannita e fondatore dell'Assocalciatori in Campania, associazione che ha rappresentato dal 1972 al 2002: “Un anniversario che è un momento di commozione e aggregazione attorno alla memoria di una squadra, quella di Valentino Mazzola e compagni, che fu la più grande in quel dopoguerra. L'Italia si fermò, e tutti i ragazzi degli anni 40 furono felici, a prescindere dalla fede calcistica, quando videro vincere il Toro di Radice negli anni 70.

Il grande Torino vinse molte volte quando la serie A si chiamava divisione nazionale A, e dopo l'unificazione tra girone nord e girone sud si ricorda l'introduzione di strumenti tecnici calendaristici eccezionali per designare le vincitrici. Con degli antesignani playoff, ai quali presero parte anche squadre del sud. Un'esperienza che potrebbe essere ripetuta oggi per definire serie A e serie B, cristallizzando le classifiche attuali e premiando le squadre migliori. Allora il Grande Torino, oggi ad esempio il Benevento in B che ha distrutto in senso positivo il campionato di B”.