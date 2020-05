Al San Pio analizzati 80 tamponi, nessun nuovo caso Il report dell'azienda ospedaliera di Benevento: 15 i ricoveri per Covid, 20 i pazienti sospetti

Nessun nuovo caso di positività dai tamponi processati oggi presso l'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. A comunicarlo il nosocomio sannita precisando che sono 80 i tamponi analizzati oggi. Di questi uno ha dato esito incerto, mentre cinque sono risultati positivi. “I cinque positivi – precisa l'azienda ospedaliera – non rappresentano nuovi casi, ma si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertate”.

Intanto resta invariato anche il numero dei ricoveri per Coronavirus. Secondo il nuovo report elaborato ed aggiornato alle ore 18 di oggi, lunedì 4 maggio, sono 15 i pazienti ancora in ospedale di cui 13 della provincia di Benevento e 2 provenienti da fuori provincia. Di questi solo un paziente della provincia sannita è ricoverato in terapia intensiva, cinque nel reparto di pneumologia sub-intensiva, sei a malattie infettive e tre sono ricoverati nel raperto di medicina interna.

Sono venti, invece, i pazienti che si sospetta possano aver contratto il virus di cui quindici provenienti sanniti e cinque residenti nelle altre province. Dato dunque che aumenta suppur di una sola unità rispetto alla giornata di ieri quando erano diciannove i pazienti sospetti.