Misure anti-covid, la Municipale ricorda regole per l'asporto Ieri altri 200 controlli in città

Sono circa 200 i controlli effettuati nella giornata di ieri, lunedì 4 maggio, dal corpo di Polizia municipale di Benevento per verificare il rispetto delle misure anti-covid.

Nel corso della giornata sono state controllate, più volte, la pista ciclopedonale di contrada Pantano, l’area dell’Istituto Agrario di contrada Piano Cappelle e le due zone maggiormente interessate dal passeggio delle persone, ovvero contrada Piano Morra, via Pacevecchia e l’area del ponte Tibaldi. Non sono state comminate sanzioni amministrative, e sono state controllate 10 attività commerciali.

“È consentita – viene ricordato in una nota - ai sensi del Dpcm 26 aprile 2020 la vendita di cibo e bevande da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività artigianali quali, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio, paninoteche, yogurterie, piadinerie, con esclusione degli esercizi e delle attività localizzati in aree o spazi pubblici in cui è vietato o interdetto l’accesso, nel rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sanitaria, con particolare riferimento alle misure di sanificazione dei locali, dispositivi di protezione individuale per i lavoratori e distanziamento interpersonale di almeno un metro. L’ordinazione dei clienti deve avvenire on-line o telefonica, in modo da garantire che il ritiro dei prodotti ordinati avvenga per appuntamenti dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno, dove in ogni caso i clienti dovranno rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro. All’interno dei locali i clienti sono obbligati a indossare guanti e dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina). I clienti entrano uno alla volta e devono permanere all’interno dei locali per il tempo strettamente necessario al pagamento e ritiro della merce. Non è consentito per i clienti l’utilizzo dei bagni. Fermo restando quanto già disposto dalla normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti e delle bevande, gestore e addetti devono indossare mascherina e guanti per tutto il tempo di permanenza nei locali e mantenere, ove possibile, un distanziamento interpersonale di almeno un metro. Devono, altresì, adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani, per le quali è raccomandato un lavaggio frequente con acqua e sapone o altri prodotti igienizzanti. È vietata ogni forma di consumo sul posto. I prodotti devono essere consegnati chiusi in confezioni da asporto. Dovrà essere data ampia disponibilità e accessibilità a sistemi e prodotti per l’igienizzazione delle mani, preferibilmente a induzione automatica. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili sia per il personale sia per i clienti all’ingresso del locale”.

“E’ stata una giornata di transizione – dichiara il comandante Fioravante Bosco – per via dell’inizio della cosiddetta fase due. Ma già da oggi i controlli saranno più assidui e incisivi per scoraggiare chi ritiene di poter andare in giro senza una ragione o addirittura senza indossare la mascherina. Voglio raccomandare a quanti si accorgono che qualcuno dal Nord sia tornato qui a Benevento – conclude Bosco – di segnalarlo alla Polizia municipale e all’Asl per effettuare i dovuti controlli”.