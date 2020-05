Cantieri. "Per ripartire sburocratizzare sistema edilizio" L'intervento del presidente di Ance Benevento, Mario Ferraro

Il Presidente di Ance Benevento, Mario Ferraro, è intervenuto sulla riapertura tanto attesa dei cantieri, riapertura agognata ma anche piena di dubbi e incertezze.

“Le imprese - ha spiegato Ferraro - devono essere pronte a adeguare i propri piani di sicurezza per riprendere i cantieri. È necessario non sottovalutare questo passaggio e tenersi sempre informati soprattutto perché ci saranno molte interpretazioni al riguardo sia da parte di chi adegua i piani e sia per chi sarà addetto al controllo.

Una seconda cosa molto importante - riprende il Presidente - è avere un rapporto e un atteggiamento di cordialità nei confronti delle amministrazione poiché è sicuramente una situazione nuova anche per loro e dubito che non avranno difficoltà nell'interpretazione delle diverse norme, attuali e che si succederanno nel tempo”.

E infine: “Mi preme ancora sottolineare una cosa: l’importanza - e d’ora in aventi più che mai – di “sburocratizzare” tutti processi legati al settore edilizio. Questa sarebbe un’ottima occasione per una nuova ripartenza. Stiamo sicuramente vivendo una situazione anomala nella quale è difficile fare previsioni o pronostici. Navigheremo tutti a vista con la speranza che sarà meglio di prima”.