Ordine infermieri dona 2mila mascherine a operatori sanitari Procaccini ringrazia l'Asl per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del bando di concorso

L’Ordine delle professioni infermieristiche di Benevento, quale segno di vicinanza a tutto il personale infermieristico e a dimostrazione della grande attenzione che l’ordine rivolge, oggi più che mai, ad ogni singolo Infermiere impegnato nella lotta contro il Covid-19“, ha deciso di donare oltre 2000 mascherine protettive classe di protezione FFP2. A giorni verranno distribuite agli infermieri che operano sul territorio e che svolgono assistenza domiciliare.

“Conosciamo le difficoltà dei nostri colleghi che operano in prima linea e sappiamo quanto sia importante avere sempre a disposizione adeguati dispositivi di protezione individuale” ha spiegato il presidente dell’Ordine Massimo Procaccini che ringrazia "la Direzione Generale della ASL di Benevento per la pubblicazione su Gazzetta Ufficiale del bando di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 infermieri, concorso che non veniva bandito da oltre un ventennio. Il personale che sarà assunto andrà a colmare la ben nota carenza di personale infermieristico e a implementare i servizi sanitari che l’Azienda Sanitaria ha intenzione di offrire nei singoli distretti".