Covid19. Nel Sannio 102 positivi e 69 guarigioni Il report dell'Asl per oggi, martedì 5 maggio

Diminuisce il numero dei contagi ed aumentano le guarigioni nel Sannio. Sono 102 i cittadini positivi al Covid-19 in provincia di Benevento, mentre ieri erano 105. In aumento, invece, il numero dei cittadini guariti che passa dalle 66 unità di ieri a 69. Sono questi i dati del report elaborato dal servizio di Epidemiologia dell'Asl di Benevento per oggi, martedì 4 maggio, che come di consueto dettaglia il numero dei contagi da Coronavirus nella provincia sannita.

Di questi 11 sono ricoverati presso l'azienda ospedaliera San Pio di Benevento, dieci in altre strutture, due sono ricoverati fuori provincia e 79 stanno affrontando a casa la malattia. Nel capoluogo sannita ormai da giorni il dato delle guarigioni supera quello dei cittadini ancora positivi al Covid: a Benevento sono 16 i casi di positività, mentre sono 21 le guarigioni.

Ed ecco il quadro aggiornato comune per comune:

Airola: 8 casi tutti a domicilio

Amorosi: 2 casi a domicilio e uno ricoverato in altre strutture

Apice: 1 caso ricoverato in strutture fuori provincia

Apollosa: un solo caso ricoverato in altre strutture

Benevento: 16 di cui 9 a domicilio, 2 ricoverati al San Pio e 5 in altre strutture

Bucciano: un solo caso a domicilio

Calvi: 2 di cui uno a casa e l'altro ricoverato in altre strutture

Castelpoto: due i casi registrati, uno a domicilio e l'altro ricoverato al San Pio

Ceppaloni: 6 casi di cui 5 domicilio, uno ricoverato al San Pio

Circello: un solo caso a domicilio

Cusano Mutri: 9 positività, di cui 5 a domicilio e 4 al San Pio

Fragneto Monforte: un caso a domicilio

Frasso Telesino: 5 casi a domicilio

Guardia Sanframondi: un caso ricoverato al San Pio

Montesarchio: 3 casi a domicilio

Morcone: 2 casi a domicilio e uno ricoverato in altre strutture

Paolisi: 17 casi di cui 16 a domicilio, uno ricoverato al San Pio e 8 guarigioni

Paupisi: 2 casi di cui uno ricoverato in altre strutture, un altro ricoverato fuori provincia

Sant'Angelo a Cupolo: 2 casi di cui uno a domicilio, 1 ricoverati al San Pio

San Bartolomeo in Galdo: 2 casi a domicilio

San Giorgio del Sannio: 4 casi a domicilio

San Lorenzello: due casi a domicilio

San Lorenzo Maggiore: 1 caso a domicilio

San Martino Sannita: un solo caso a domicilio

San Salvatore Telesino: 2 casi a domicilio

Sant'Agata de' Goti: 3 casi a domicilio

Telese: un solo caso a domicilio

Torrecuso: un solo caso a domicilio

Vitulano: un caso a domicilio