Nessun tampone positivo al San Pio di Benevento Sono 80 le analisi effettuate oggi presso i laboratori del nosocomio sannita

Zero tamponi positivi oggi all'osdpedale San Pio di Benevento dove sono stati analizzati i campioni salivari di 80 persone. Di questi solo una positività riferita, però, ad una conferma di un precedente positività già accertata nei giorni scorsi. Ad oggi, invece, nessun test rapido è stato effettuato dall'azienda ospedaliera di via Pacevecchia.

Presso i reparti Covid del Rummo restano 14 i pazienti ricoverati, di cui 11 della provincia di Benevento. Un solo paziente resta in terapia intensiva, 4 in penumologia sub intensiva, 7 in malattie infettive e 2 in medicina interna.