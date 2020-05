Il Coni scrive ai sindaci: sospendete i canoni e la Tari 2020 Collarile: "Serve mitigare effetti disastrosi dovuti all'emergenza sanitaria per il Coronavirus"

Il Delegato provinciale CONI di Benevento, Mario Collarile ha inviato la lettera al presidente della Provincia Antonio Di Maria, al sindaco Clemente Mastella a tutti i primi cittadini del Sannio con l’obiettivo di mitigare gli effetti economici negativi dovuti all'emergenza coronavirus. Collarile ha chiesto in favore delle società sportive l'esenzione dei canoni di locazione degli impianti sportivi pubblici fino al 31 dicembre 2020 e l'esenzione della tassa spazzatura per i gestori di impianti privati; tanto in sinergia con gli interventi previsti dall'Agenzia Sport e Salute e dalla Regione Campania opportunamente sollecitata dal CONI Regionale.

“Gentili amici – ha scritto Collarile nella missiva - il Coni Campania e le Federazioni Sportive Regionali stanno promuovendo, d’intesa con i Comitati Provinciali, un’azione di sostegno al mondo dello sport in questo difficile periodo che punta a sostenere la ripresa dello Sport nella Regione e nelle singole realtà territoriali con l’obiettivo di mitigare gli effetti economici negativi dovuti all'emergenza coronavirus. In questa prospettiva si inseriscono le seguenti iniziative:

1) Riconoscimento di un contributo una tantum ai collaboratori sportivi attraverso l’Agenzia Sport&Salute, braccio operativo del Ministero dello Sport;

2) Finanziamenti straordinari agli Enti locali ed alle società sportive attraverso mutui a costo zero erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo;

3) Contributi straordinari da parte della Regione Campania (c’è una intesa tra il Presidente Vincenzo De Luca e il Coni Regionale, grazie all’impegno del Presidente Sergio Roncelli);

4) Concretizzazione di iniziative di supporto ed alleggerimento degli oneri che gravano sulle società sportive per portare avanti l’attività sportiva al momento sospesa e cioè: l'esenzione dei canoni di locazione/concessione degli impianti sportivi pubblici fino al 31 dicembre 2020; per quanto riguarda il pagamento dei tributi locali, estensione al mondo dello sport delle misure di esenzione tasse già adottate per le attività produttive cittadine (ad es. la tassa sulla spazzatura per i gestori di impianti privati).

Per quanto riguarda il punto 4) - siega ancora Collarile - si fa presente che il Comune di Napoli (ma altri Enti locali Province e Comuni stanno perfezionando gli atti) ha già adottato una delibera in accoglimento alla istanza formulata dal Coni a nome dell’intero mondo sportivo e che ha il titolo emblematico “Napoli riparte anche dallo sport”.

In tale prospettiva e in analogia con quanto già attuato dal Comune di Napoli si sollecitano gli Enti locali del beneventano, in primis la Provincia e il Comune di Benevento ma, ovviamente, anche gli altri Comuni, ad adottare analoghe delibere per venire incontro alle aspettative di un comparto della vita sociale che, oltre a produrre immagine, aggregazione, passione, entusiasmo per le comunità di appartenenza, determina anche effetti indotti per l’economia e l’occupazione soprattutto giovanile.

Il combinato disposto delle predette iniziative consentirebbe di alleviare in questo momento difficile gli oneri di un settore condannato all’inattività, garantendo al momento della ripartenza l’assenza di pesi eccessivi, gestionali e fiscali, che altrimenti finirebbero per rendere impossibile il rilancio delle attività, procurando un danno sociale alla comunità.

Nel mentre si ringrazia per l’attenzione alla presente istanza - conclude il delegato provinciale del Coni di Benevento -, si resta in attesa di provvedimenti concreti che faciliterebbero, al momento opportuno e in maniera meno traumatica, la ripresa del “servizio sportivo” utilizzato con particolare gradimento dalle famiglie, che attendono, dopo un periodo di sacrifici, privazioni, rinunce e paure, di riproporre soprattutto per i più giovani e i bambini, ma anche per le fasce d’età più adulte, modelli di vita e di comportamento all’insegna del sano impiego fisico e della positiva aggregazione sociale".