Covid-19, altri due pazienti dimessi dal Rummo Scende a 12 il numero dei ricoverati presso i reparti dedicati del nosocomio sannita

Altre due dimissioni hanno caratterizzatola mattinata di oggi della lotta al coronavirus nel Sannio. Dall'azienda ospedaliera San Pio di Benevento danno infatti notizia che sono scesi a 12 - 10 sono sanniti - i pazienti ricoverati nei reparti Covid del Rummo di via Pacevecchia. Due dimissioni in più rispetto a ieri che riguardano una persona residente nel Sannio e un altro paziente proveniente da fuori provincia. Resta occupato solo un letto nel reparto di terapia intensiva, 4 i pazienti in pneumologia sub intensiva e sette in malattie infettive. 12 sono invece le persone ricoverate nell'area Covid di isolamento del pronto soccorso. 21 i pazienti sospetti di cui 14 sanniti.

I pazienti provenienti dalla Casa di Cura "Villa Margherita", ricoverati a causa del covid-19 presso l'Area dedicata, sono stati ad oggi 24. Undici di questi sono deceduti.

I pazienti positivi al covid-19 deceduti alla data odierna ammontano a 22 su complessivi n. 241 ricoverati (sospetti n. 162 e accertati n. 79) dal mese di febbraio presso l'Area Covid dedicata. Dei 79 pazienti accertati positivi al covid 19, trattati da febbraio presso l'Area Covid dedicata, 58 sono residenti nella provincia di Benevento.