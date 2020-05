Cgil, Cisl e Uil plaudono alla decisione dell'Etac Trasporti Per non aver richiesto di accedere agli ammortizzatori sociali nonostante l'emergenza sanitaria

Cgil, Cisl e Uil Trasporti accolgono con favore ed approvano la decisione della società autolinee E.T.A.C. srl di Benevento di non accedere agli ammortizzatori sociali nonostante la delicata fase di emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus che ha comportato gravi e dolorose conseguenze a tutti i settori economici, non di meno al trasporto pubblico locale.

“Pur dovendo subire drastici cali degli introiti da tariffa – scrivono in una nota Giuseppe Anzalone Enrico Marra e Cosimo Pagliuca -, in più sostenere ulteriori oneri per manutenzioni, pulizie straordinarie, sanificazioni di impianti e bus, dotazioni di dispositivi e materiali per una corretta e sicura esecuzione del servizio, la suddetta azienda E.T.A.C. in continua e costante interlocuzione con le organizzazioni sindacali, ha ritenuto di mantenere in forza i propri dipendenti, assicurando loro stabilità e persistenza del lavoro e garanzia di retribuzioni inalterate, senza alcuna perdita.

Con questa azienda si sono sempre avute buone relazioni industriali, sebbene, ci siano stati momenti di legittime differenziazioni.

Soprattutto – rimarcano i sindacalisti di Cgil Cisl e Uil -, in questo momento particolarmente delicato, si sono ricercate, in maniera sinergica, soluzioni che soddisfacessero le esigenze dell’impresa, così come i bisogni, le necessità e le tutele dei lavoratori.

Da questo modello di compartecipazione e negoziazione è necessario ripartire dal nostro territorio, con la prospettiva e l’auspicio di avere controparti di questa altezza e sensibilità e non solo imprenditori indifferenti e impassibili che si preoccupano del mero profitto.

Bisogna dare atto che l’E.T.A.C., in solitaria e in direzione contraria da altri associati, ha preso questa decisione che salvaguarda i lavoratori, la continuità del servizio e la corretta gestione delle procedure dovuta a questa terribile emergenza del Covid-19.

