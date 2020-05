Covid-19. Nuovo caso di positività nel Sannio Al San Pio processati 80 tamponi di cui 9 positivi ma solo uno rappresenta un nuovo caso

Nuovo caso di positività riscontrato nel Sannio. Dagli 80 tamponi processati oggi presso l'azienda ospedaliera San Pio di Benevento uno ha dato esito incerto e nove sono risultati positivi. Ma il nosocomio del capoluogo sannita precisa che “dei nove positivi solo uno rappresenta un nuovo caso, relativo a soggetto residente nella provincia di Benevento, mentre gli altri otto si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata”.

Intanto resta invariato il dato dei ricoveri per Covid-19 al San Pio. Sono 12 i pazienti ancora in ospedale, di cui dieci sanniti e due residenti in altra provincia. E' quanto emerge dal nuovo report elaborato dall'azienda ospedaliera di Benevento ed aggiornato alle ore 18 di oggi, mercoledì 6 maggio.

Dei dodici pazienti ancora in ospedale solo uno è ricoverato in terapia intensiva, quattro sono ricoverati nel reparto di pneumologia sub-intensiva e sette a malattie infettive. Sono 21 invece i pazienti che si sospetta possano aver contratto il virus, di cui 14 sanniti e 7 residenti in altre province. Resta invariato, infine, il numero delle dimissioni effettuate in giornata. Come si ricorderà, proprio questa mattina erano state effettuate altre due dimissioni che riguardano una persona residente nel Sannio ed un altro paziente proveniente da fuori provincia.