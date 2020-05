Domani l’apertura degli svincoli sulla statale 372 Si tratta delle uscite per le complanari che costeggiano l'arteria nella zona di Olivola

Il sindaco Clemente Mastella e l’assessore ai Lavori Pubblici, Mario Pasquariello, rendono noto che domani mattina ci sarà l’apertura al traffico dei tre svincoli di entrata e uscita sulla S.S. 372 “Telesina” realizzati dal Comune di Benevento nell’ambito del più ampio progetto di “Manutenzione Strade Extraurbane anno 2008” e appaltati all’impresa Cavoto Costruzioni Srl di Montefalcone Valfortore (BN).

Originariamente il progetto prevedeva anche una quarta rampa di uscita dalla S.S. 372, direzione Caianello-Benevento, che non è stato possibile realizzare in quanto, a seguito dell’evento alluvionale del 15 ottobre 2015, si registrò un cedimento strutturale del preesistente muro di contenimento laterale della rampa, il cui costo di rifacimento non era contemplato nel quadro economico del progetto. Inoltre, alla luce del redigendo progetto di raddoppio della S.S. 372, la probabile realizzazione di uno svincolo a quadrifoglio all’altezza dell’incrocio con la S.S. 87 (direzione Campobasso e Fondovalle Vitulanese) avrebbe comportato una sovrapposizione di interventi con la medesima finalità.

I lavori in questione sono stati oggetto di autorizzazione da parte dell’ANAS SpA – Compartimento della Viabilità per la Campania, mediante apposita Convenzione rilasciata nel 2016. I lavori hanno avuto inizio nel mese di settembre 2017 e sono stati ultimati nel mese di gennaio 2020.

Il ritardato avanzamento dei lavori è stato causato dalla necessità di adeguare, di concerto con i funzionari tecnici dell’ANAS, le soluzioni tecniche messe in campo con le caratteristiche e la classificazione della S.S. 372 e il contesto della viabilità secondaria comunale.