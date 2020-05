Covid 19. Tre dimissioni e sette sanniti ricoverati al San Pio Cala ancora il numero dei pazienti ospiti nei reparti dedicati alla cura dell'infezione Covid-19

Sono 9 i pazienti ricoverati nei reparti Covid dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. 7 residenti nel Sannio, 2 arrivati da altre province. Un numero in forte decremento grazie ai tre pazienti dimessi questa mattina, 5 nelle ultime 24 ore. Un dato positivo nonostante ieri il numero dei contagiati sia aumentato di una sola unità con un tampone positivo.

Al Rummo uno è il paziente in terapia intensiva, 4 e 4 in pneumologia sub intensiva e nel reparto di Malattie infettive. Dimessi invece tutti i pazienti di Medicina Interna e dall'area Covid di isolamento.

Restano invece 22 le persone sospette trattenute in ospedale, di cui 16 dell Sannio, 6 provenienti da altre province.