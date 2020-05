Ospedale S. Pio, da lunedì tamponi rapidi per pazienti del Ps Il direttore Ferrante tira le somme dell'emergenza e dettaglia i passi per la fase 2

Trend positivo per l'emergenza sanitaria da Covid19 nel Sannio. Diminuiscono ancora i contagi, aumentano le guarigioni.

A qualche giorno dal rientro dal lockdown a tirare le somme della fase emergenziale è il direttore dell'ospedale San Pio, Mario Ferrante: “La gestione della fase critica ha funzionato. L'attivazione della palazzina Covid19 con i reparti di terapia intensiva, pneumologia, malattia infettiva e medicina interna ha concorso a dare maggiore serenità ad un territorio che, al di là dei nati nazionali, ne è uscito bene”.

Oggi tre nuove dimissioni presso l'azienda ospedaliera dove attualmente il numero dei ricoverati per Covid19 è sceso a 9, 22 invece i pazienti sospetti ed è già pronta la svolta per la fase due. “Anche per la fase due – continua Ferrante – funzionerà la palazzina Covid. Inoltre da lunedì avremo un macchinario per i tamponi rapidi al pronto soccorso e dunque i pazienti in entrata, in circa mezz'ora, saranno sottoposti all'esame. Se sono positivi saranno trattati nella palazzina Covid al contrario nell'area dei ricoveri ordinari. In questo modo speriamo di garantire la massima sicurezza sia per i pazienti che per gli operatori sanitari. In fase di ripresa, inoltre, ci stiamo attrezzando, invece, per ricominciare con l'attività di ricovero ordinario”.

E si rinnova il legame con il territorio, oggi il carcere di Benevento ha donato altre mascherine per la tutela del personale all'ospedale San Pio. “Un gesto che ci gratifica – ha commentato Ferrante – e dimostra la fiducia e l'apprezzamento che il San Pio ha guadagnato nella società”.