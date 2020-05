Gesesa al censimento Fai sostiene i Morticelli Per il recupero dell'Abbazia medievale del Triggio

GESESA per il Territorio, partecipa al X censimento ”I luoghi del Cuore del FAI” sostenendo l’Abbazia di San Lupulo e Zosimo.

"Continuiamo a sostenere il recupero dell’Abbazia medievale dei Santi Lupulo e Zosimo, situata nell’antico e suggestivo quartiere Triggio della città di Benevento, sostenendone la candidatura alla 10^ edizione del censimento “I Luoghi del Cuore” promosso dal FAI – Fondo Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo, che si svolgerà dal 6 maggio al 15 dicembre 2020, invitando tutti i cittadini a votare il luogo in modalità online (attraverso il proprio account facebook o tramite email), semplicemente accedendo a questo link. La partecipazione è assolutamente gratuita.

Nella settimana in cui l’Italia timidamente riparte, noi intendiamo essere parte di questa nuova fase, un’opportunità per ciascuno di noi di continuare a prenderci cura, tutti insieme, del nostro territorio e dei suoi tesori. Scommettiamo sulla nostra Città e su un luogo millenario, caro ai cittadini, per aiutare a tutelarlo e valorizzarlo, realizzando un giardino medievale, così da poter restituire alla collettività un ulteriore e prezioso spazio vitale. Guardiamo avanti, tutti insieme, con energia ed entusiasmo. Sulla nostra pagina Facebook è presente il link di accesso per dare il voto a questo importante pezzo di Storia Sannita che è diventato parte dei “Luoghi del Cuore FAI”.