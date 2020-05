Covid19. Ospedale San Pio, nessun nuovo contagio Cento tamponi processati oggi

Nessun nuovo positivo al San Pio di Benevento. L'ospedale comunica che dei 100 tamponi processati oggi 15 sono risultati positivi.

I quindici positivi non rappresentano nuovi casi, ma si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata.

Invariati, invece, i dati relativi ai ricoveri secondo il consueto bollettino dell'azienda sanitaria.

Sono 9 i pazienti ricoverati nei reparti Covid: 7 residenti nel Sannio, 2 da altre province. Un solo paziente si trova in terapia intensiva, 4 e 4 in pneumologia sub intensiva e nel reparto di Malattie infettive.Restano invece 22 le persone sospette trattenute in ospedale, di cui 16 del Sannio, 6 provenienti da altre province.