Svincoli Telesina aperti, Mastella: presto novità per la zona Il primo cittadino sul Covid: "Non facciamo come accaduto a Milano. Massima attenzione"

“Per le imprese in questo momento servirebbe aiuti generati come l'allora Cassa del Mezzogiorno e non come sta facendo ora il Governo. A causa delle crisi economica provocata dall'emergenza sanitaria, anche le grandi imprese andranno in difficoltà”.

Il sindaco Clemente Mastella Questa mattina a tutto campo durante l'apertura delle rampe sulla Statale 372 Benevento Telese Caianello per svincolare direttamente nella zona di contrada Roseto e Olivola sulle strade complanari.

Mastella ha partecipato all'apertura degli svincoli con l'assessore Mario Pasquariello, lo staf tecnico al completo dei Lavori Pubblici, l'impresa esecutrice delle opere e con un dirigente dlel'Anas.

“Questi svincoli – ha spiegato Mastella – renderanno più agevole raggiungere decine di abitazioni e di aziende. Una bella cosa per lo sviluppo anche dell'area industriale”.

E proprio sulle zone industriali, Mastella ha annunciato: “Ci potrebbero essere importanti novità con un nuovo insediamento che potrebbe anche portare benefici per la Tari di tutti”. Poche parole che aprono, però, scenari ancora non annunciati. Di certo c'è che Mastella prima di raggiungere la Telesina ha incontrato a Ponte Valentino il presidente dell'Asi, Luigi Barone e probabilmente qualche imprenditore. “Poi si vedrà – ha tagliato corto Mastella ai cronisti presenti che gli chiedevano qualche dettaglio sulla novità.

Mastella si è poi soffermato con i giornalisti affrontando le tante problematiche scaturite dall'emergenza per il Covid-19.

“A Benevento la situazione è sotto controllo per fortuna – ha rimarcato inorgoglito la fascia tricolore -. ma dobbiamo stare sempre attenti. Non dobbiamo fare come Milano. Tutti abbiamo visto le foto e i filmati di ieri quando centinaia di persone si sono riversate lungo i Navigli. No – ha tuonato Mastella – non è un modello da seguire. Così si piomba nuovamente nel baratro”.

Il sindaco ha poi annunciato che non farà più l'ordinanza per i guanti obbligatori (ma ne farà una nuova che vieta ancora una volta di dar da mangiare ai piccioni): “Un mio amico primario di Pneumologia ai Gemelli mi ha consigliato di non obbligare a indossare i guanti perchè usati in maniera non corretta potrebbero addirittura aumentare il rischio di contagiarsi. Bisogna invece – ha rimarcato il sindaco del capoluogo sannita – lavarsi bene le mani, magari con disinfettanti con il 60 per cento di alcool e indossare sempre, sempre le mascherine”.

E se la curva del contagio dovesse tornate a salire a Benevento Mastella non usa mezzi termini e risponde anche a chi qualche giorno fa lo aveva criticato per una paventata chiusura del Corso Garibaldi: “Non mi interessa nulla. Io chiudo e chiuderò quello che serve chiudere o che genera inquinamento”.

Sull'economia Mastella guarda al futuro: “io spero e penso che alcune industrie vengano ad investire nel Sud. La mia idea era quella che fosse lo Stato a garantire rispetto alle banche. Doveva dare soldi a fondo perduto come faceva la Cassa del Mezzogiorno”.

E sul Mes: “è una cosa utile che serve per le strutture sanitarie e non c'è assolutamente il rischio di finire come la Grecia. Ma smettiamola, il Mes è uno strumento che serve”.