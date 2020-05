Villa Margherita. Cgil: un piano che tutela tutto il personale Le riflessione di Pompeo Taddeo dopo l'incontro sindacale con i vertici della casa di cura

“Un incontro per affrontare un piano di rilancio aziendale che, in seguito agli incresciosi eventi verificatisi all’indomani dell’emergenza epidemiologica, aveva portato alla contrazione delle prestazioni e, quindi, delle attività e ad un ricorso alle ferie per buona parte del personale”.

Così Pompeo Taddeo, Fp Cgil, sull'incontro che si è tenuto oggi in videoconferenza con la Direzione di Villa Margherita.

“L’ Azienda – scrive ancora Taddeo - ha stabilito, così come precedentemente anticipato, di voler fermare ogni attività nell’arco di circa due settimane, al fine di operare una intensa e capillare opera di sanificazione dei locali, onde consentire un successivo ripristino graduale delle attività ordinarie in condizioni di massima sicurezza per l’utenza e i lavoratori tutti. Per questi ultimi, quindi, si è concordato il ricorso allo strumento del Fondo Integrativo Salariale (FIS), che sarà anticipato dall’Azienda relativamente al periodo di fermo delle attività, mentre per le 13 unità assunte con contratti a termine, per le quali non si applica la precedente misura, è prevista la facoltà ad essere distaccati temporaneamente, presso altre Aziende il cui fabbisogno di personale sanitario, in questo periodo, necessita di incrementi di unità di personale. Misure, quindi, che tutelano l’intero corpo del personale dipendente di Villa Margherita ad ogni livello”.