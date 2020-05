Covid19. I dati del San Pio: 9 positivi e 26 pazienti sospetti Il report dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento per oggi, sabato 9 maggio

Resta stabile il numero dei ricoveri per Covid19 presso l'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Sono nove i pazienti ancora in ospedale, di cui sette residenti nel Sannio e due provenienti da altre province. E' il dato del consueto report elaborato dal nosocomio sannita per oggi, sabato 9 maggio.

Delle nove persone ancora ricoverate nel padiglione Covid solo un paziente residente nella provincia sannita è in terapia intensiva, quattro sono ricoverati nel reparto di pneumologia sub-intensiva e quattro a malattia infettive. Aumenta però il numero dei pazienti che si sospetta possano aver contratto il virus, che ad oggi sono diventati 26 mentre nella giornata di ieri erano 22. Di questi diciotto sono sanniti ed otto sono residenti nelle altre province.

Resta invariato dunque il numero complessivo dei pazienti positivi al Coronavirus trattati presso l'azienda ospedaliera di Benevento dall'inizio dell'emergenza. Sono 79 i pazienti accertati positivi al Covid 19, trattati da febbraio presso l'Area Covid dedicata, di cui 58 residenti nella provincia di Benevento.