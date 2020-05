Un'orchidea alle mamme ricoverate nei reparti di ostetricia Domenica iniziativa nei due ospedali del Club Lions Benevento Host,

Una orchidea ad ogni mamma ricoverata presso il reparto di ostetricia dei due ospedali cittadini. E' la nuova iniziativa del Club Lions Benevento Host, presieduto dall'avvocato Nicola Lauro, stavolta in occasione della festa della mamma, in programma domenica.

Alle 9,30 saranno consegnate orchidee alle mamme ricoverate al’ San Pio, mentre alle 11.30, dinanzi all’ingresso del Fatebenefratelli, saranno consegnate, alla presenza del Priore e dei direttori della struttura non solo orchidee per le mamme ricoverate ad ostetricia, ma anche fiori per ciascuna donna degente.

La scelta di donare una orchidea – spiega il Club Lions Benevento Host- “vuole essere un chiaro messaggio simbolico. L’orchidea non solo simboleggia raffinatezza e purezza ma contiene un messaggio universale di amore destinato alla persona più preziosa nella vita di ogni uomo e di ogni donna che testimonia ed attesta un sentimento che mai potrà essere scalfito dal tempo e dalla età.

Un piccolo omaggio floreale per festeggiare la mamma ed il futuro che a Benevento, nel Sannio, nasce ogni giorno perché la mano che fa dondolare la culla è la mano che regge il mondo”.