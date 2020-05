Nel Sannio aumenta ancora il numero dei guariti da Covid19 Il report dell'Asl: 108 guarigioni e 66 positività, in settimana effettuati 255 tamponi

Continua ad aumentare il dato delle guarigioni nel Sannio. Sale a 108 il numero dei cittadini che ormai hanno superato la malattia, mentre i casi di positività al Covid19 sono 66. E' quanto emerge dal consueto report elaborato dal servizio di Epidemilogia dell'Asl di Benevento per oggi, sabato 9 maggio.

Sono 255, inoltre, i tamponi effettuati nel corso di questa settimana - dal 4 all'8 maggio - sempre dall'azienda sanitaria locale che dettaglia il trend dei contagi e dei guariti nella provincia sannita.

Delle 66 persone ancora positive al Coronavirus sette sono ricoverate presso l'azienda ospedaliera San Pio, otto in altre strutture, due fuori provincia e 49 stanno affrontando la malattia presso il proprio domicilio. Stabile fortunatamente il numero dei decessi che fino ad oggi sono stati quindici.

Nel capoluogo sannita il numero delle guarigioni è in constante aumento: a Benevento sono 32 i guariti, mentre sono 8 i cittadini ancora positivi al Covid19. Aumenta inoltre il numero dei comuni del Sannio in cui non si registrano più casi di positività al Coronavirus: 23 i centri della provincia con zero contagi.

Ed ecco il quadro aggiornato comune per comune:

Airola: 2 casi a domicilio

Amorosi: 2 casi a domicilio e uno ricoverato in altre strutture

Apice: 1 caso ricoverato in strutture fuori provincia

Apollosa: un solo caso ricoverato in altre strutture

Benevento: 8 di cui 4 a domicilio, 1 ricoverati al San Pio e 3 in altre strutture

Calvi: un solo caso ricoverato in altre strutture

Castelpoto: due casi di cui uno a domicilio e l'altro ricoverato al San Pio

Ceppaloni: 4 casi a domicilio e uno ricoverato al San Pio

Cusano Mutri: 5 positività, di cui 3 a domicilio e 2 al San Pio

Frasso Telesino: 2 casi a domicilio

Montesarchio: 3 casi a domicilio

Morcone: un caso a domicilio e uno ricoverato in altre strutture

Paolisi: 12 casi di cui 11 a domicilio, uno ricoverato al San Pio

Paupisi: 2 casi di cui uno ricoverato in altre strutture, un altro ricoverato fuori provincia

Sant'Angelo a Cupolo: 2 casi di cui uno a domicilio, 1 ricoverati al San Pio

San Giorgio del Sannio: 4 casi a domicilio

San Lorenzello: due casi a domicilio

San Lorenzo Maggiore: 1 caso a domicilio

San Salvatore Telesino: 3 casi a domicilio

Sant'Agata de' Goti: 3 casi a domicilio

Telese: 1 caso a domicilio

Torrecuso: un solo caso a domicilio