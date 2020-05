Tamponi e ricoveri per Covid al San Pio, ecco i dati Il nuovo report dell'azienda ospedaliera di Benevento

Sono 99 i tamponi processati in giornata presso l'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Di questi 98 sono risultati negativi e solo uno dall'esito incerto. A comunicarlo il nosocomio sannita, dove resta invariato il numero dei ricoveri per Covid19. E' quanto emerge dal consueto report elaborato dall'ospedale ed aggiornato alle ore 18 di oggi, sabato 9 maggio.

Restano nove i pazienti ricoverati per Coronavirus al San Pio, di cui sette sanniti e due residenti in altre province. Di questi solo un paziente sannita è ricoverato nel reparto di terapia intensiva, quattro a pneumologia sub-intensiva e quattro nel reparto di malattie infettive. Sono 26, invece, i pazienti che si sospetta possano aver contratto il virus, di cui 18 residenti nella provincia di Benevento e 8 provenienti da fuori provincia. Dato quest'ultimo in aumento rispetto alla giornata di ieri quando i pazienti sospetti erano 22.