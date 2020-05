Verde pubblico, al via la fase 2 in città Reale: “Molti rifiuti tra le aiuole, serve collaborazione di tutti”

Per tutelare il decoro della città è fondamentale la collaborazione dei cittadini. E' l'appello dell'assessore all'Ambiente del comune di Benevento, Antonio Reale che illustra quella che sarà la fase2 anche per la pulizia del verde pubblico in città.

“Interventi – ricorda il delegato al settore - che hanno subito un rallentamento a causa dello stop imposto dall'emergenza sanitaria. In questo periodo l'erba è cresciuta molto e pur avendo avviato un primo intervento già la scorsa settimana, a partire dal rione Libertà, da domani inizieremo con un cronoprogramma che riguarderà anche gli altri quartieri. Inoltre, dalla prossima settimana avremo anche la collaborazione del personale Asia poiché quando abbiamo avviato il taglio dell'erba abbiamo trovato molti rifiuti abbandonati nelle aiuole dalla plastica alle lattine ed anche il vetro. Questo ha sicuramente rallentato i lavori, per cui in questa fase sarà necessario procedere di concerto con l'azienda che si occupa della raccolta differenziata affinché il taglio dell'erba sia contestuale alla rimozione dei rifiuti”.

Di qui l'invito ai cittadini ad “avere maggiore senso civico e rispettare di più la natura e l'ambiente. Questo sicuramente ci consentirà di procedere più velocemente anche con gli interventi per il verde pubblico”.

Intanto per il futuro si punta a implementare la presenza del verde in città con progetti che consentano di “piantare nuovi alberi e portando nel prossimo consiglio la delibera per l'approvazione del Sad con un efficientamento della raccolta dei rifiuti in città che possa coinvolgere anche i comuni della provincia”.