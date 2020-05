Mastella: solidarietà ai ristoratori, in settimana screening Il sindaco fa il punto dell'emergenza e annuncia le prossime mosse

Esprime solidarietà ai ristoratori e chiarisce: "Non condivido le proposte Inail e quelle dello chef stellato partenopeo. Le distanze per i tavoli, ad esempio, sono assurde. Quattro metri sarebbero la morte della ristorazione reale". Comincia da qui il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, in un video sulla sua pagina facebook in cui torna a parlare con i cittadini per fare il punto sull'emergenza covid19 e aggiornare tutti sulla fase due.

Innanzitutto il problema della ristorazione: "Sono solo proposte - prosegue - e ho già sensibilizzto il presidente De Luca su questo aspetto. Chiaramente bisogna anche garantire la sicurezza, ma in modo diverso".

Poi strettamente sull'emergenza: "Andiamo migliorando, e sono orgoglioso del compotamento dei cittadini di Benevento. Oggi all'ospedale si contano solo 9 ricoveri per Covid".



E dunque annuncia e prossime mosse a partire dallo screening in programma in settimana: "Rigurderà le categorie più esposte, non c'è oblligatorietà ma solo un obbligo morale. Ringrazio la Regione per aver permesso che questa azione di controllo partisse proprio da Benevento".