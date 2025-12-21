Aumento delle tariffe idriche: Lavorgna (Sannio Insieme) "Scelta incoerente" "E' da notare come l'aumento sia arrivato subito dopo le elezioni"

"L’aumento delle tariffe dell’acqua deciso dall’Ente idrico campano dopo le elezioni regionali è una scelta che lascia forti perplessità e solleva seri interrogativi sulla coerenza di chi governa”.

Così Alfredo Lavorgna, componente del movimento politico Sannio Insieme, interviene sul recente incremento dei costi del servizio idrico nel Sannio.

“Non possiamo non rilevare – prosegue – come l’innalzamento delle tariffe sia arrivato immediatamente dopo le Regionali, quando fino a poco tempo prima si registravano prese di posizione pubbliche nettamente contrarie a qualsiasi aumento. Un atteggiamento incoerente che tradisce le aspettative dei cittadini e delle famiglie già messe a dura prova”.

Lavorgna pone inoltre un interrogativo politico chiaro “Ci chiediamo quale sia la posizione del neo presidente Roberto Fico rispetto a questi aumenti approvati dai suoi alleati all’interno dell’Ente idrico campano. È doveroso sapere se intenda avallare decisioni che colpiscono direttamente i cittadini o se vorrà intervenire per ristabilire equità e coerenza nelle scelte che riguardano un bene essenziale come l’acqua”.

“Decisioni di questo peso – conclude Lavorgna – non possono essere assunte lontano dal confronto e dalla trasparenza. I cittadini del Sannio meritano rispetto, chiarezza e coerenza. Sannio Insieme continuerà a vigilare e a denunciare ogni scelta che scarichi sui territori e sulle famiglie il costo di politiche sbagliate”.



