Covid 19. Al San Pio 10 i pazienti ricoverati Da oggi tamponi rapidi per i pazienti del pronto soccorso

Dati stabili dall'ospedale San Pio di Benevento per l'emergenza coronavirus. E' quanto comunica l'azienda ospedaliera nel consueto report dal reparto Covid19.

Sono dieci i pazienti in ospedale per Covid19 di cui sette sanniti e tre residenti in altra provincia. Di questi solo un paziente della provincia sannita è ricoverato in terapia intensiva, cinque in pneumologia sub-intensiva, quattro a malattie infettive.

Sono 23 i pazienti sospetti, 17 sanniti e 6 sono residenti in altra provincia.

Da oggi, poi, entra in funzione l'analizzatore per i tamponi rapidi al pronto soccorso come annunciato da direttore generale Mario Ferrante. Così i pazienti in entrata, in circa mezz'ora, saranno sottoposti all'esame. Se sono positivi saranno trattati nella palazzina Covid al contrario nell'area dei ricoveri ordinari.