"Io più forte di…te" dona mascherine e guanti al San Pio La presidente Principe: "Vogliamo dimostrare che ci siamo fattivamente per la nostra comunità2

L’Associazione “Io più forte di…te”, presieduta da Vittoria Principe, questa mattina, dopo l’ospedale Fatebenefratelli reparto Oncologia, ha consegnato presidi sanitari all’Ospedale San Pio di Benevento, retto dal direttore generale Mario Ferrante. La consegna, avvenuta per sostenere la sanità impegnata nella lotta al Covid-19, nei reparti più sensibili, è stata possibile grazie all’impegno degli associati e di chi, da sempre, sostiene l’attività dell’Associazione Beneventana che cerca di essere presente, in questo caso anche nel possibile contrasto alle emergenze come la pandemia.

Nel caso specifico sono state consegna 100 mascherine FP 3 con valvola e 1000 paia di guanti. Gratitudine al gesto dell’Associazione, è stata espressa dal management del San Pio. “Con questa consegna – ha rimarcato Principe – vogliamo dimostrare che ci siamo fattivamente per la nostra comunità, con un impegno continuo e costante, a volte visibile come in questo caso, altre volte in maniera silente."