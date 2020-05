Per rilanciare il commercio nasce "Cuore della città" L'iniziativa su Facebook dei commercianti del Centro Storico di Benevento

Si chiama “Cuore della città” la pagina Facebook creata da alcuni commercianti della zona del Corso Garibaldi che vogliono così rilanciare i negozi in difficoltà e piombati nel buio più assoluto anche per l'emergenza sanitaria ed economica provocata dal Coronavirus.

“Cuore della Città – spiegano gli ideatori - nasce a Benevento dall'idea di essere uniti, vicini, propositivi. Nasce per tutelare il centro di Benevento: Corso Garibaldi con i suoi vicoli e traverse. Un centro nel quale le tante attività, insieme costituiscono un vero e proprio polo commerciale. Cuore della città è un centro che pulsa grazie alla storia, arte, e bellezza ma anche grazie e soprattutto alle attività. Ci saremo sempre non solo perchè il commercio è nato in centro. Ci saremo sempre fino a quando l'ultima goccia di energia ci accompagnerà. Ci saremo sempre fino a quando avremo un figlio, nipote, pronipote o un dipendente a cui tramandare la nostra arte, i nostri mestieri. Ci saremo sempre – rimarcano gli esercenti - pur attraversando mille difficoltà. Noi nelle nostre attività utilizziamo gli insegnamenti, le conoscenze, i rituali che i nostri nonni, genitori, parenti, o titolari (quando eravamo garzoni) ci hanno tramandato. Il nostro cuore batte intensamente nelle attività e anche se preoccupati dalle tante problematiche, vi siamo vicini”.

Una pagina Facebook che ha attirato l'attenzione di tanti esercenti che hanno aderito all'iniziativa. Una vetrina digitale per promuovere e far conoscere le vetrine e i prodotti in vendita.