Covid19. Ancora una dimissione dal San Pio Il bollettino dell'ospedale sull'emergenza

Una nuova dimissione dal reparto Covid 19 dell'ospedale San Pio di Benevento. E' una buona notizia quella che l'azienda sanitaria comunica attraverso il consueto bollettino. Attualmente sono 9 i pazienti ricoverati (6 sanniti, 3 provenienti da altre province). Una sola persona è ricoverata in terapia intensiva, 5 in sub intensiva pneumologia, tre a malattie infettive. Aumentano a 23 i pazienti sospetti ricoverati (17 sanniti, 6 di altre province).