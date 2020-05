Accordo tra comitati della zona Pietà Accordo di collaborazione in ambito sociale e culturale

Accordo tra Gennaro De Luca, presidente del Comitato "Pietà e zone limitrofe" e Antonietta Sparaneo, presidente dell'Associazione "Santa Maria della Pietà", fondata dal compianto Don Luigi Caturano e da lui guidata interrottamente dal 1978 fino ai nostri giorni. Un accordo di collaborazione in ambito sociale e culturale. Il Comitato "Pietà e zone limitrofe" e l'Associazione "Santa Maria della Pietà ", enti no profit e senza scopo di lucro, in questo periodo di emergenza per il coronavirus in cui sono limitate le possibilità di attività associative, inizieranno la loro collaborazione con la distribuzione gratuita delle mascherine alle famiglie e con la cura di aiuole rionali. Altri progetti solidali saranno programmati e realizzati a favore del quartiere.