Ristoranti e pini Viale Atlantici: scelte con Soprintendenza Riunione a Palazzo Mosti. Nuova perizia decidere sugli alberi

“Due volte alla settimana i rappresentanti della Soprintendenza saranno qui in confronto continuo con le istituzioni per chiarire diversi nodi che riguardano la città”. E' il dato della collaborazione il primo ad emergere dopo l'incontro in programma questa mattina a Palazzo Mosti dove il sindaco Clemente Mastella, gli assessori comunali ma anche il presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, hanno incontrato i rappresentanti della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento.

Due i nodi al tavolo. Il primo riguarda commercio e ristoratori.

“Metteremo a punto un piano per aiutare le attività di ristorazione. In particolare valuteremo con la Soprintendenza l'occupazione del suolo davanti alle attività commerciali che permetterebbe di dare un aiuto alle attività. Chiaramente l'attesa è tutta per il decreto nazionale ma in ogni caso decideremo con la Soprintendenza, in particolare per le aree monumentali”.

Affrontata anche la questione dehors. Gli arredi esterni al centro di un'inchiesta che ha portato anche al sequestro di alcune strutture.

“Ci sono attività che non avevano mai presentato progetti adeguati alle regole imposte dalla Soprintendenza e altre che invece lo avevano fatto, nei prossimi giorni chiariremo tutto”.



La riunione ha fatto chiarezza anche sulla questione dei pini del Viale Atlantici.

Contemperare le esigenze storico paesaggistiche con quelle relative alla sicurezza. Questo l'intento espresso dal sindaco Mastella sulla questione e a questo servirà la nuova perizia che sarà effettuata con la consulenza del CNR-Ibimet Istituto di Biometeorologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

“Sono preoccupato per i danni che potrebbero arrecare i pini, ormai troppo vecchi – ha spiegato il sindaco – ma non c'è mai stata la volontà di tagliarli senza pensare ad una sostituzione. Dunque abbiamo chiesto un ulteriore parere e con la soprintendenza elaboreremo un'idea progettuale per quella zona” ha spiegato Mastella.

“Potremmo conservarne qualcuno con delle tecniche particolari a testimonianza storica del Viale – ha aggiunto il Soprintendente Mario Pagano – e chiederemo consiglio per valutare con quali altre essenze arboree sostituirli ma soprattutto vogliamo coinvolgere nella scelta, dopo aver ottenuto queste indicazioni, la cittadinanza”.